Bejaarde vrouw die dodelijk ongeval veroorzaakte moet rijexamen niet opnieuw afleggen

Leuven / Kortenaken - Een bejaarde vrouw moet geen examens meer afleggen om opnieuw met de auto te mogen rijden na een dodelijk ongeval dat ze veroorzaakte in haar woonplaats Kortenaken. Dat heeft de correctionele rechtbank van Leuven beslist in hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank.

Nicolle D. (78) veroorzaakte op 4 april 2016 met haar auto een frontale aanrijding op de Heerbaan in Kersbeek-Miskom, deelgemeente van Kortenaken. In het andere voertuig overleed passagierster Lea Vannerum (83) uit Kortenaken door complicaties aan haar hart na de klap.

De politierechtbank van Leuven veroordeelde de bejaarde vrouw op 8 juni 2018 tot drie maanden cel met uitstel en een rijverbod van drie maanden, waarvan één maand effectief. Voorwaarden om haar rijbewijs terug te krijgen waren slagen in een medisch en psychologisch onderzoek en theoretisch en praktisch examen. De verkeersdeskundige had alle verantwoordelijkheid voor het dodelijke ongeval bij haar gelegd.

Het openbaar ministerie ging niet in beroep maar Nicolle D. wél. Op die manier hoopte ze verlost te geraken van het theoretische en praktische examen, waarin ze mogelijk niet meer zou slagen. “Mijn cliënte staat er voor haar inkopen alleen voor en woont in een dorp waar geen winkels te bespeuren zijn. Ze is aangewezen op haar auto”, stelde haar raadsman op de zitting voor de correctionele rechtbank.

De rechter bevestigde het vonnis met uitzondering van de opgelegde theoretische en praktische examens. Die worden opgeheven. Het medisch en psychologisch onderzoek blijft behouden.