Duitsers verorberden afgelopen jaar gemiddeld 124 bollen ijs

De warme zomer van vorig jaar heeft in Duitsland geleid tot een grote honger (dorst?) naar ijsjes. Volgens de Duitse roomijsindustrie hebben onze oosterburen vorig jaar gemiddeld 8,7 liter roomijs gegeten. Dat staat gelijk aan 124 bollen ijs per Duitser, een record en 12 procent meer dan in 2017.

Grote favoriet was het roomijs in gezinsverpakking, met 269 miljoen liter. Sterkste stijger (13 procent) was de verkoop van dozen met verschillende soorten ijsjes.

Duitsers verkiezen hun ijsjes thuis op te eten, zo meldt de industrie: “Slechts één op de acht bolletjes ijs werd buitenshuis verorberd.”