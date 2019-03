Man die in mond van politieman spuwde opgepakt

Geraardsbergen - Een 46-jarige man die na een vechtpartij in Geraardsbergen in de mond van een politieman spuwde, wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Dat meldt de Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Omdat de verdachte gekend is als druggebruiker, zal de politieman zich moeten laten controleren op infecties.

De lokale politie werd donderdag rond 19.30 uur opgeroepen voor een vechtpartij in een café aan het Stationsplein in Geraardsbergen. Een klant zou een slag gekregen hebben van de verdachte,die aan een identiteitscontrole onderworpen werd. Hij had geen geldige verblijfsdocumenten en werd meegenomen naar het politiekantoor.

“In het politiebureel weigerde de man iedere medewerking en werd hij agressief tegenover de politiemensen. Daarop werd beslist om de man tijdelijk onder te brengen in een cel. In de cel spuwde de verdachte in de richting van een politieman die hem begeleidde”, zegt het parket. “Er kwam speeksel terecht in de mond van de politieman. Twee collega’s kwamen bijstand leveren. De verdachte slaagde er evenwel nog in om in de buik van de eerste politieman te schoppen. Uiteindelijk kon de deur van de cel gesloten worden. De feiten werden vastgelegd op camerabeelden.”

De verdachte wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde wegens geweld tegen politieagenten. Het parket vraagt zijn aanhouding.