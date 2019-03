Haar voorstel werd nog maar eens verworpen, toch blijft Theresa May zitten: hoe moet het nu verder met de Britse premier en de Brexit?

Het Britse parlement heeft voor de zoveelste keer de Brexit-deal, die Theresa May in januari met Europa onderhandelde, afgeschoten. Daarover kan nu nooit meer worden gestemd. Dat is zowat het enige wat nu vaststaat. Maar hoe moet het nu verder met May? En wat met die Brexit? Steven Van Hecke, Leuvens professor Europees recht, en zijn Gentse collega Hendrik Vos geven de antwoorden.