Bestuurder rijdt te pletter op betonblok aan Liefkenshoektunnel

Beveren-Waas / Haasdonk / Kallo / Melsele / Vrasene / Doel / Kallo (Kieldrecht) / Kieldrecht / Verrebroek / Beveren -

Op de R2 in Kallo is vrijdagmiddag een bestuurder met zijn bestelwagen te pletter gereden op een betonblok aan de tolhuisjes van de Liefkenshoektunnel. De bestuurder wou wellicht voor de tolhuisjes nog wisselen van laan, maar maakte daarbij een inschattingsfout. Als bij wonder raakte geen van de drie inzittenden in de bestelwagen gewond. De brandweer moest ter plaatse komen om brokstukken en gelekte olie van de rijbaan te verwijderen. Twee lanen waren door het ongeval een tijdlang afgesloten.