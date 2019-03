Chauffeur maakt rechtsomkeer bij politiecontrole en brengt leven van tientallen weggebruikers in gevaar

Zelfs nadat hij over een spijkermat was gereden, kon de politie een bestuurder die onder invloed reed niet stoppen. De man bracht het leven van tientallen andere chauffeurs in gevaar en is aangehouden.

Op verschillende plaatsen in ons land vonden in de nacht van donderdag op vrijdag grootschalige controles plaats. Bij een van de controleposten, op de E411 nabij Aarlen in de provincie Luxemburg, zette een Brusselse chauffeur zijn auto aan de kant en maakte dan plots rechtsomkeer. Kilometers lang reed hij in de tegengestelde richting.

De wegpolitie zette de achtervolging in en moest bij momenten 200 km/u. rijden om de spookrijder bij te halen.

Zelfs nadat hij over een spijkermat was gereden die de politie had gelegd om hem te stoppen, bleef hij rijden. Met vier lekke banden. Uiteindelijk moest hij zich toch gewonnen geven.

De man, afkomstig uit de regio Brussel, werd opgepakt en overgedragen aan het parket Halle-Vilvoorde. Hij is in verdenking gesteld voor verschillende inbreuken. Hij reed onder meer onder invloed van alcohol en drugs.