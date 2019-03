Geen stakingsposten, werknemers Bekaert blijven massaal thuis

Deerlijk / Zwevegem - De oproep van de vakbonden om 24 uur te staken nadat Bekaert een grote ontslagronde had aangekondigd, heeft veel gehoor gekregen. Ook in afdelingen en vestigingen waar er geen ontslagen werden aangekondigd, gingen de meeste mensen niet aan het werk. Opvallend is dat de werknemers thuis bleven en dat er ondanks de grote boosheid geen stakingsposten waren.

In Moen, de vestiging die volledig sluit en waar alle 70 jobs verloren gaan, bleef de poort dicht. In onderzoekscentra Deerlijk waar met 106 de meeste jobs bedreigd zijn, staakte ook bijna iedereen.

“Bedienden staken niet zo snel, maar het ongenoegen is zo groot dat nu heel veel bedienden het wel deden. Ook bedienden uit andere vestingen en afdelingen waren solidair. Bij alle werknemers is de ongerustheid dan ook nog nooit zo groot geweest”, zegt LBC-secretaris Karel Hoorelbeke.

Op 4 april rond de tafel

Op een speciale ondernemingsraad kondigde de directie van staaldraadproducent Bekaert donderdag aan dat er in het totaal 281 personeelsleden ontslagen zullen worden. Het personeel is verontwaardigd dat er met de hakbijl wordt bovengehaald enkel omdat de aandeelhouders meer winst willen maken. Er wordt verwacht dat er nog veel meer ontslagen zullen volgen en dat Bekaert op termijn volledig naar het buitenland zal trekken. De vakbonden willen via overleg nog proberen om het aantal aangekondigde ontslagen fors terug te dringen. Op 4 april wordt er voor het eerst aan tafel gezeten met de directie.