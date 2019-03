Trump dreigt de grens met Mexico volgende week te sluiten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft andermaal gedreigd met de sluiting van de grens met Mexico, deze keer gekoppeld aan een ultimatum voor de Mexicaanse regering. “Als Mexico niet elke illegale migratie naar de VS via onze zuidelijke grens onmiddellijk stopt, zal ik de grens of grote delen ervan volgende week sluiten”, schreef Trump vrijdag op Twitter

.“Het is zo gemakkelijk voor Mexico om iets te doen aan illegale migratie, “maar zij pakken gewoon ons geld aan en praten alleen maar”, aldus Trump.

Pas donderdag had Trump al in een tweet gedreigd de grens met Mexico te sluiten en scherp uitgehaald naar de Mexicaanse regering. “Mexico doet niets om te helpen de toestroom van illegale migranten naar ons land tegen te houden”, klaagde Trump. De Mexicanen praatten alleen maar en doen niets. Hij overwoog daarom om de grens te sluiten.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft begrip voor de kritiek van Washington. “Het is legitiem dat ze het oneens zijn en deze klachten uiten”, zei hij donderdag. “We zullen helpen waar we kunnen. Wij willen geen ruzie met de Amerikaanse regering.”

Trump had de voorbije maanden verschillende keren gedreigd met de sluiting van de grens, zonder het echt te menen. Hij klaagt al jaren over de situatie aan de grens met Mexico en had al in de verkiezingscampagne van 2016 beloofd om daar een muur te bouwen om de illegale migratie, drugssmokkel en mensenhandel te beteugelen. Trump spreekt van een ernstige crisis aan de grens, wat critici beschouwen als compleet erover. Medio februari had hij de noodtoestand uitgeroepen aan de grens met Mexico om zonder goedkeuring van het Congres de bouw van een muur te kunnen financieren.