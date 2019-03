Mousa Dembélé scoort eerste doelpunt in China, maar Acheampong beslist de match

Guangzhou R&F heeft vrijdag met 4-3 verloren van Tianjin Teda in de openingswedstrijd van de derde speeldag in de Chinese Super League.

Voor de thuisploeg zorgde ex-Anderlechtenaar Frank Acheampong diep in de blessuretijd voor de beslissende treffer. Even voordien had Mousa Dembélé met zijn eerste competitietreffer voor zijn nieuwe club Guangzhou R&F in de 86e minuut alsnog langszij gebracht, twee minuten na de aansluitingstreffer van Eran Zahavi (84.).

Guangzhou R&F was immers de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Nog voor het halfuur stonden ze na treffers van Mirahmetjan en Xie, telkens op aangeven van Acheampong, al 2-0 in het krijt, Gui Hong milderde met de rust in zicht tot 2-1. Vlak na de pauze scoorde Johnathan echter de 3-1 en toen leek de wedstrijd gespeeld, zeker nadat Lu Lin even voorbij het uur met een tweede keer geel werd uitgesloten en de bezoekers dus met een man minder voort moesten. In een spectaculaire slotfase leken ze vervolgens toch nog een punt te pakken, maar finaal liepen ze tegen een eerste seizoensnederlaag aan.

Guangzhou R&F kon dit seizoen nog niet winnen en staat momenteel met twee op negen op de teller pas twaalfde.