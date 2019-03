“Vzw prins Laurent is niet gediscrimineerd, tenzij misschien positief”

Brussel - Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zegt dat de Staat de vzw van prins Laurent nooit gediscrimineerd heeft in de pogingen om schulden van Belgische bedrijven en instanties terug te krijgen van de Libische staat. Dat zei Reynders vrijdag in de Kamercommissie Financiën. In een brief had Laurent onlangs zijn beklag gedaan over het feit dat de Belgische regering niet wilde bemiddelen voor hem terwijl ze dat voor andere ondernemingen wel hadden gedaan.

De vzw GSDT van prins Laurent eist 44 miljoen euro van de Libische overheid. De vzw had een contract met Libië voor een project rond herbebossing, maar Libië is dat contract niet nagekomen. De vereffenaars van de vzw stapten naar de rechter. Het hof van beroep gaf hen gelijk.

De prins klaagt dat de Belgische staat niet genoeg gedaan heeft om het geld bij de Libiërs te recupereren, terwijl ze voor andere bedrijven wel moeite zou hebben gedaan, zo schreef Laurent in een vlammende brief aan de regering.

“De vzw GSDT is niet gediscrimineerd, behalve misschien positief als je de vele contacten in dit dossier bekijkt”, zei Reynders in de Kamer. Op 4 februari 2015 schreef Buitenlandse Zaken aan de Belgische ambassade in Libië om de Libische overheid te wijzen op het arrest van het Brusselse hof van beroep.

De vereffenaars van de vzw probeerden ook om de vergoeding te verkrijgen via het vrijgeven van een deel van de Libische fondsen. De Schatkist heeft hun verzoek daarover echter afgewezen. Ze vechten die afwijzing af voor de Raad van State.