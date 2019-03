Oud-burgemeester (57) verliest strijd tegen kanker: “Ann was een grote dame die we heel dankbaar zijn”

Lovendegem / Zomergem / Waarschoot - Nog geen maand geleden nam Ann Coopman (CD&V), de eerste en enige vrouwelijke burgemeester van Waarschoot, om gezondheidsredenen afscheid van de politiek. Vrijdag is ze thuis overleden, na een moedige maar ongelijke strijd tegen kanker.

Waarschoot is in rouw: Ann Coopman, hun eerste en enige vrouwelijke burgemeester, is niet meer. Coopman was tien jaar burgermoeder en daarvoor veertien jaar schepen. Ze zou ook schepen worden in de fusiegemeente Lievegem, waar ze één van de architecten van was, maar wegens gezondheidsproblemen moest ze haar eedaflegging in januari en februari drie keer uitstellen.

De kanker, waar ze het jaar daarvoor zo hard had tegen gevochten, was terug en uitgezaaid. Coopman besloot een maand geleden, na nog meer slecht gezondheidsnieuws, met onmiddellijke ingang te stoppen met politiek. Vrijdagmorgen is ze thuis, in het bijzijn van haar familie, overleden.

Ann was de dochter van Daniël Coopman, de man die van vleeswarenbedrijf Ter Beke een beursgenoteerde Europese speler maakte. Ze was getrouwd met Jo Pauwels en mama van twee zonen en dochters.

Veel verwezenlijkt

“We nemen veel te vroeg afscheid van ‘ons maatje’, die elk jaar de inwoners trakteerde tijdens ‘maatje voor de maatjes’”, reageert de Lievegemse burgemeester Tony Vermeire (CD&V) zwaar aangeslagen. “Ze was een maatje in de betekenis van een vriendin van allen, maar ook in de betekenis van burgermoeder, van liefdevolle mama voor haar vier kinderen, trotse grootmoeder en moeder van Lievegem. Ann was een grote dame die we heel dankbaar zijn, maar die we veel te snel uit handen moeten geven.”

Haar realisaties? Te veel om op te noemen. Als jonge schepen in een mannencollege kreeg ze het voor elkaar dat Waarschoot een kinderopvang opende. Ze gaf haar gemeente een nieuwe dorpskern en had een groot aandeel in het Passage-project, waarbij er 22 sociale woningen komen én ruimte voor verenigingen.

Doorzettingsvermogen

"Ann heeft veel voor Waarschoot betekent", zegt schepen Kim Martens (CD&V), die Ann zijn politieke moeder noemt. "Zij maakte mij, als jonge gast van 21, warm voor de politiek. Zij heeft mij alles geleerd. Twee weken geleden heb ik haar voor het laatst gezien. Ze was heel erg verzwakt. Haar ziekte had zwaar toegeslagen. Ze besefte dat ze het slechte lot had getrokken, maar ze zou er tot op het eind tegenaan gaan. Zo typisch Ann: ze had een ongelooflijk doorzettingsvermogen en keek altijd naar de toekomst. Ik heb haar vorig jaar, toen ze buiten strijd was om de strijd tegen kanker aan te gaan, ontzettend gemist, maar ik dacht dat alles opnieuw in orde zou komen. Nu is ze er helemaal niet meer. Dat gemis zal alleen maar groter worden."

Oud-burgemeester Antoine Van Hulle (Open VLD) legde Ann Coopman jarenlang het vuur aan de schenen als oppositieleider. Meermaals gingen ze verbaal in de clinch. Toch raakt het nieuws van haar overlijden hem erg diep. “Ann was een politica die tot het uiterste ging om haar standpunt waar te maken. Natuurlijk waren we opponenten, maar buiten de politiek moet je vrienden kunnen blijven”, zegt Van Hulle, die zich hun laatste ontmoeting nog goed herinnert. “Eind december stonden we – naar aanleiding van een huwelijk – samen over het vernieuwde dorpsplein te kijken. Een realisatie waar ze erg fier op was. Ze zei weemoedig dat ze dit ging missen. Achteraf gezien ging het misschien niet zozeer over de overgang naar Lievegem, maar over haar gezondheid.”

Afscheidsviering

De familie van burgemeester Ann Coopman liet vrijdag weten dat de begrafenis plaatsvindt in intieme kring. Er komt wel een eucharistieviering ter nagedachtenis van Ann, op zaterdag 6 april om 10 uur in de Sint-Ghislenuskerk van Waarschoot. De gemeente Lievegem opent volgende week een rouwregister in het gemeentehuis van Waarschoot. Een boodschap achterlaten kan op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, op woensdag van 14 tot 16 uur en donderdag van 16 tot 19 uur.