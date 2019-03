Yari Verschaeren verlengt contract bij Anderlecht tot 2022

Anderlecht - Anderlecht heeft zijn goudhaantje Yari Verschaeren langer aan zich gebonden. De 17-jarige middenvelder, die dit seizoen helemaal doorbreekt, tekende bij tot 2022. Dat meldt paars-wit vrijdag.

“De ondertekening van dit contract staat symbool voor het beleid van RSC Anderlecht, een beleid waarin de jeugd een centrale rol speelt”, verklaart Sportief Directeur Michael Verschueren. “We zijn bijzonder blij dat Yari zijn contract heeft verlengd. Het bewijst dat hij gelooft in het plan dat RSC Anderlecht voor hem, en de rest van de jeugd, heeft uitgewerkt.”

“Dat Yari een toptalent is, hoeven we niet uit te leggen. Dat bewijst hij wekelijks bij de A-ploeg”, voegt Youth Director Jean Kindermans toe. “Ik ben dan ook erg blij met deze contractverlenging. Het toont aan dat hij gelooft in het traject dat wij sinds de U9 met hem uitbouwen en ook in de toekomst willen verderzetten.”

Verschaeren trad dit seizoen al elf keer aan in de Jupiler Pro League, sinds hij op 25 november zijn debuut vierde in Sint-Truiden. Ondanks zijn jonge leeftijd drukte hij de voorbije weken zijn stempel op het spel van Fred Ruttens team.