Opnieuw een buschauffeur aangevallen in Antwerpen

Antwerpen -

In Antwerpen is vrijdagavond opnieuw een buschauffeur het slachtoffer geworden van agressie. Daarop keerde een aantal andere chauffeurs terug naar hun stelplaats, waardoor nu ook het busverkeer op het Antwerpse stadsnet ernstig verstoord is. Dat werd vernomen bij de openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Eerder op de dag werd een vrouwelijke chauffeur aangevallen.