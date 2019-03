Wegpolitie kreunt onder transmigratieproblematiek: “Intussen kunnen we spreken van extreme onderbemanning”

De federale wegpolitie is zwaar onderbemand. Met amper drie ploegen moeten ze elke shift zien bol te werken. Terwijl de criminaliteit op snelwegparkings blijft stijgen. “Elke dag treffen we 5 tot 20 mannen transmigranten aan, een stroom die we niet kunnen tegengaan”, zegt een agent in Bertem.

Dat de politie chronisch onderbemand is, is een oud zeer. Toch lijkt de snelwegpolitie daar nog het meest de dupe van te zijn. “Ondertussen kunnen we spreken van extreme onderbemanning, er zijn afdelingen waar er maar 40 procent van de posten bemand zijn. In realiteit betekent dat er maar één ploeg dan op de baan is voor een gans gebied”, zegt Vincent Houssin (VSOA). Het zijn de transmigranten die uiteindelijk voor de meeste problemen zorgen. “En er zijn geen structurele oplossing. We zijn systematisch bezig met brandweerpolitiek. Er worden tijdelijke maatregelen genomen wanneer een probleem de kop opsteekt, maar dat is tijdelijk en niet vol te houden.”

60 procent te weinig agenten

Rudi Conings (vsoa) van de wegpolitie in Bertem ziet het zelf met lede ogen aan. “Al twee jaar zien we dit aankomen en nu zijn we op amper 40 procent van onze bemanning. Dat komt op 14 mensen, wij zijn dus continu aan het werk. Wij hebben zelfs geen weekend meer.” Daarbij worden de snelwegparkings overspoeld met transmigranten. “Das het enige wat we precies nog doen tegenwoordig. Vergis u niet, dat zijn geen weerloze mannen die van ons weglopen. Ze zijn gewapend en ze zijn met veel”, zegt Conings, afgevaardigde van de vakbond. In de regel mogen de agenten niet naar een parking zonder versterking. “Maar wij zijn maar met drie. Als er dan een oproep binnenkomt van een chauffeur of een bewakingsagent die bedreigd wordt, dan ga je daar naar toe. Een hulpkreet kunnen wij niet negeren.”

Conings is wel gefrustreerd over de problematiek. “Elke dag plukken wij er 5 tot 20 van de parking. Dat duurt uren vooraleer we die op gespecialiseerd vervoer krijgen, dat we die gefouilleerd hebben, vinger afdrukken nemen, in het systeem zitten en dan worden die overgebracht. En paar dagen later kunnen we diezelfde mannen opnieuw oppakken. Er zijn er die ik al 10 keer heb opgepakt. Er moet echt een structurele oplossing komen, zowel van België als van Europa.”