Bruid belt één van de gasten van haar huwelijksfeest op: “Je cadeau was zelfs niet genoeg om je eten te betalen”

Een van de gasten van een Australisch huwelijk wist niet wat ze hoorde toen ze enkele dagen na het feest telefoon kreeg van de bruid. Die was allesbehalve tevreden met het cadeau dat ze gekregen had. “Niet eens genoeg om je eten te betalen”, klonk het. Ze vroeg extra geld over te schrijven op haar rekening.

De vrouw, die anoniem wenst te blijven, was te gast op het huwelijksfeest van een vriendin. Ze had omgerekend 180 euro in een geschenkdoosje gestopt als cadeau. En in plaats van bloemen, die zou ze wel genoeg krijgen, had ze een geurkaars meegenomen (65 euro).

Er werd gedronken, gegeten en gedanst tot in de vroege uurtjes.

Maar nadien belde de bruid de vriendin, die samen met haar vriend was uitgenodigd, op. Niet om haar nog eens te bedanken, maar om te zeggen dat ze een veel te klein cadeau gegeven had.

“Ze heeft me doodleuk gevraagd om nog 260 euro over te schrijven op haar rekening”, schreef ze op sociale media.

Het regende reacties en iedereen gaf haar de raad om geen extra geld te storten, wat ze uiteindelijk ook niet deed.

De vriendschap tussen de vrouw en haar vriendin, die eigenlijk altijd al een verwend nest was geweest en nooit met iets tevreden kon zijn, intussen voorbij.