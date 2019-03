‘Dokter Dood’ wast zijn handen in onschuld: “Ik heb niks fout gedaan, ik wou hen helpen”

Bijna drie jaar na de feiten is vandaag het proces gestart tegen de Duitse Dokter Dood. Hij wordt verantwoordelijk geacht voor de dood van drie kankerpatiënten na een fout gelopen therapie. Onder de slachtoffers de Vlaamse Leentje Callens en twee Nederlanders. De man hoopt op de vrijspraak: “Ik heb niks fout gedaan maar het middel zag er opvallend anders uit dan anders, dat is zo.”

De Duitse “Heilpratiker” stond gisteren voor zijn rechters in Krëfeld. Hij verontschuldigde zich bij de slachtoffers maar hield ook zijn onschuld staande. “Ik slaap slechts sinds het overlijden van de drie patiënten. Ik wilde mensen helpen, niet schaden”.

Maar de dag nadien overleden ze. “De behandeling was normaal verlopen. Ik heb alles gedaan wat ik normaal deed. Een vergissing in de dosering is het ook niet”, aldus Ross die volgens het dossier dosissen zou toegediend hebben die drie tot zes keer te hoog waren.

Volgens hem lag het aan het middel, glucoseblokler 3BP, zelf. “Het poeder kwam normaal in glazen flessen. Nu zat het in zwarte flessen. Maar ik had het nodig”. Toen de behandeling voorbij was en de patiënten ziek werden, contacteerde Ross opnieuw de leverancier. Die hield voet bij stuk: “Niks mis mee”. Toen Ross zei dat hij zich zorgen maakte, antwoordde de leverancier uiteindelijk: “Gooi de rest maar weg. Je krijgt je geld terug”.

De schuld van het middel en de verantwoordelijkheid van de patiënt, vindt Ross. Toen de rechters hem duidelijk maakten dat één van de Nederlandse slachtoffers nog chemo volgde toen ze bij Ross aanklopte, vroegen ze aan de beschuldigde of het wel verstandig is om zo’n 3-BP-kuur te doen tijdens de chemotherapie. “Dat bepaalt de patiënt. Niet ik, school hij de schuld van zich af.

Het proces zal nog drie maanden duren. In totaal zijn er tien zittingsdagen waarop ook de echtgenote van de omgekomen Leentje Callens uit Beveren zal komen getuigen. Als Ross schuldig bevonden wordt, kan hij tot vijf jaar cel krijgen.