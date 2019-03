Dit zijn de vijf videorefs voor Play-off 1

Brussel - Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft donderdag de namen van de vijf Video Assistent Referees (VAR) bekendgemaakt die tijdens de wedstrijden in Play-off 1 plaats mogen nemen in het busje.

Onder de vijf uitverkorenen vinden we drie semiprofessionele scheidsrechters terug. Het gaat om Erik Lambrechts, Lawrence Visser en Alexandre Boucaut. Ex-scheidsrechters Tim Pots en Kris Bellon vervolledigen het vijftal dat alle Play-off 1-duels voor zijn rekening zal nemen. Aanvankelijk zal dat makkelijk te verdelen zijn, maar naarmate de competitie in de eindfase komt, zullen er wel wedstrijden op hetzelfde moment plaatsvinden. Voor de twee laatste speeldagen betekent dat ook dat Lambrechts, Visser of Boucaut niet zelf zullen fluiten.

Eerder maakte scheidsrechtersbaas Johan Verbist ook al de namen van de zeven scheidsrechters bekend die aangeduid zijn voor matchen in Play-off 1. Naast Visser, Lambrechts en Boucaut zijn dat Nathan Verboomen, Bram Van Driessche, Jonathan Lardot en Nicolas Laforge. Voor Play-off 1 selecteerde Verbist ook twaalf assistenten.