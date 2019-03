Lionel Messi vindt Eden Hazard bij de beste ter wereld

Niemand die aan Lionel Messi en zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo kan tippen maar het Argentijnse genie is niet blind voor andere spelers van wereldformaat. En dan valt hem ook onze eigenste Eden Hazard op. In een interview met de Argentijnse radio kreeg Messi de vraag wie hij op dit ogenblik de vijf beste spelers ter wereld vindt.

‘Kylian Mbappé, Neymar, Eden Hazard, Luis Suárez en Sergio Agüero”, zo sprak Messi. “En dan tel ik mezelf en Cristiano Ronaldo niet mee.” Of de 100-voudige Rode Duivel mét Messi en Ronaldo ook nog top-vijf zou zijn, is niet duidelijk. Wellicht wel, aangezien hij een ex-ploegmaat (Neymar) en twee ploegmaats (Suarez bij Barcelona, Agüero tot voor kort bij Argentinië) noemt. Maar dus ook een Belg.

In datzelfde gesprek gaf Messi overigens ook aan dat hij zijn Portugese rivaal mist. “’Ik mis Cristiano in Spanje. Voor het aanzien van de competitie was het goed om hem hier te hebben. Al was het wel lastig om hem steeds prijzen te zien pakken.”