Wij deden de test: Mon Chéritjes zijn écht geen excuus als u positief blaast bij een alcoholcontrole

“Maar ik heb alleen maar Mon Chéritjes gegeten.” Dat excuus mag u voor eens en altijd vergeten als u positief blaast bij een alcoholcontrole. Wij werkten tien likeurpralines naar binnen, en nog altijd zat er maar 0,00 promille in ons bloed. “Nu is er echt geen reden meer om de nultolerantie voor jongeren niet in te voeren”, zegt Vias institute.