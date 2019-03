Man gebruikt zijn Tesla om tand van zijn dochter te trekken

Wat doe je als je dochter tandpijn heeft en je niet direct bij de tandarts terecht kan? Dan trek je hem toch gewoon zelf. Door een koordje rond de tand te binden en het touw vast te maken aan je auto. En dan gewoon volle gas!

Paul Rocchini uit Pittsburgh (VS) kon het niet langer aanzien dat zijn dochtertje zoveel pijn had aan haar tand. Hij haalde zijn Tesla Model S uit de garage en maakte er een touwtje tandzijde aan vast. Het andere uiteindelijk bond hij netjes rond de pijnlijke tand.

De moeder van het meisje hield haar hoofd vast, vader gaf gas. In geen tijd was het kind van haar vervelende kies verlost. En het had geen pijn gedaan.

Haar papa plaatste nadien een foto op Twitter en de reacties bleven niet uit. Een man dreigde zelfs naar de politie te stappen om een klacht in te dienen wegens kindermishandeling. Anderen zagen er geen probleem in. “Vroeger deden we dat altijd zo. Niet met een Tesla, maar door de tand met de deur te verbinden en dan de deur keihard dicht te slaan”, zei een oudere man.