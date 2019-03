Matchpack KRC Genk - Anderlecht. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Leider KRC Genk opent Play-off 1 zaterdag met een thuismatch tegen Anderlecht. Alles wat u moet weten over de opstellingen en de laatste nieuwtjes van de twee teams vindt u hieronder.

Verwachte opstelling: Vukovic: Maehle, Aidoo, Dewaest, Uronen: Ito, Berge, Heynen, Malinovskyi, Trossard: Samatta

Bank: Jackers, Leysen, Lucumi, Seigers, De Norre, Wouters, Piotrowski, Paintsil, Ndongala, Ingvartsen en Gano.

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: niemand

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 1-0 thuis, 0-1 uit

Dit zegt onze clubwatcher: KRC Genk vat als leider play-off 1 aan. In de reguliere competitie was Anderlecht tweemaal te klein voor de Limburgers, maar dat betekent niets in play-off 1. Sterkhouder Sander Berge is opnieuw fit. Ex-kapitein Alejandro Pozuelo is compleet verleden tijd in de Luminus Arena. Laat Gouden Stier Ally Samatta de netten een 21ste keer trillen? Topaffiche die vraagt om een spektakelmatch (Sven Claes).

Verwachte opstelling: Didillon: Appiah, Kara, Lawrence, Obradovic: Gerkens, Kums, Zulj: Verschaeren, Santini, Bolasie.

Bank: Boeckx. Sanneh. Bornauw. Milic. Najar. Saelemaekers. Trebel. Amuzu. Doku.

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Bakkali. Dimata. Sambi Lokonga

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 0-1 verlies thuis, 1-0 verlies uit

Dit zegt onze clubwatcher: Wil Anderlecht nog een gooi doen naar de titel dan moet er vanavond gewonnen worden in Genk. Beperkt de ambitie zich tot het halen van een Europees ticket dan mogen ze al tevreden zijn met een punt. Verliezen en het ultieme doemscenario - geen Europees voetbal volgend seizoen - komt weer wat dichterbij. Dromen van het onverhoopte of vrezen voor het ondenkbare? Bij Anderlecht weten ze straks waar ze aan toe zijn (Thomas Standaert).