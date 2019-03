Jongerenpsychologe Sarah Bal liet na lang twijfelen de camera’s toe in haar praktijk: “Jongeren moeten leren dat ze ook ongelukkig mogen zijn”

“Kun je mij beloven dat je geen zelfmoord pleegt tot ik je terugzie?” In de therapieruimte van Sarah Bal (50) worden heftige afspraken gemaakt. “Neen, je weet nooit zeker of ze zich eraan houden”, zegt de jongerenpsychologe uit het Canvas-programma Therapie. “Maar ik doe er alles aan om hen te doen voelen dat het moet. En dat we er samen voor gaan vechten.”