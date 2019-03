De schattenjager die elke crimineel kent en elk verdwenen meesterwerk terugvindt

Hij is de man die de Picasso terugbracht die twintig jaar geleden gestolen werd en voor eeuwig verloren leek. Arthur Brand: kunstdetective. De Amsterdammer zonder rijbewijs speurt de aardbol en zijn onderwereldnetwerk af, op zoek naar geroofde schilderijen van Rubens, naar Hitlers bronzen paarden, naar mozaïeken uit de oudheid. En hij is de beste in zijn soort. “Ik heb het verboden evangelie van Judas in mijn handen gehad. Ik zat ín een verhaal van Dan Brown, en ik wist: dit wil ik voor altijd doen.”