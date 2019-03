De kans is groot dat de Oekraïense bevolking straks een tv-scenario werkelijkheid maakt. Leider in de laatste polls voor de presidentsverkiezingen in het land is Vladimir Zelenski (40), een komiek die in een populaire sitcom onverwacht president wordt na felle tirades tegen corruptie. Zelenskis verkiezingsbeloftes in de echte wereld? De corruptie keihard aanpakken.