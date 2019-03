Kolossaal werk van Banksy tentoongesteld als protest tegen Brexit

In het Bristol Museum kan u dezer dagen ‘Devolved Parliament’ zien, een kolossaal werk van kunstenaar Banksy. Het werk toont het Britse Lagerhuis, dat gevuld is met chimpansees. Het werk dateert al van 2009, maar wordt nu opnieuw tentoongesteld. De bezoekers in de video hierboven zien alvast een link met de huidige politieke situatie.

De Brexitdeal van premier Theresa May is vrijdag voor de derde keer verworpen. Volgens May bereikt het proces stilaan zijn limieten.

