Rusland beschuldigt: “België en Frankrijk ensceneren gifgasaanval om dan schuld in schoenen van Russen te schuiven”

Het Russische leger beschuldigt België en Frankrijk van het ensceneren van een gifgasaanval in Syrië. Dat verklaarde majoor-generaal Viktor Kupchishin, het hoofd van het Centrum voor verzoening in Syrië, aan Russische media.

Het Russische leger beschuldigt België en Frankrijk van het ensceneren van een gifgasaanval in Syrië, om die vervolgens in de schoenen van Rusland te schuiven.

Dat heeft de Russische majoor-generaal Viktor Kupchishin, het hoofd van het Russische centrum voor Verzoening in Syrië, aan Russische media verkaard. Volgens Kupchishin werkten Belgische en Franse geheime diensten samen met onder meer de Syrische burgerbeschermingsbeweging Witte Helmen en “terroristen” van de Al-Nusra-brigade.

Volgens de eigenaardige beschuldiging had de gifgasaanval in de regio Idlib moeten plaatsvinden, waarbij volgens de Russen het gifgas al ter plekke was, en er mensen ter plaatse waren om de aanval te filmen. Lokale mensen kregen 100 dollar om “slachtoffer” te spelen, “maar voor de geloofwaardigheid gingen de aanvallers een aantal mensen ook echt vergiftigen.”

Volgens de Russen moest de aanval, die in de schoenen van de Rusland zou worden geschoven, het publiek doen geloven dat er opnieuw Westerse luchtaanvallen nodig waren op stellingen van het Syrische leger, dat de steun geniet van Rusland. Hoe het zogenaamde complot aan het licht kwam, maken de Russen niet duidelijk.

Het wat vreemde verhaal doet denken aan een propagandaoorlog bijna 3 jaar geleden toen Rusland dagenlang volhield dat België verschillende burgerslachtoffers maakte bij luchtbombardementen in Syrië. Om hun beschuldigingen kracht bij te zetten, toonde Rusland bewijsmateriaal, zoals radarbeelden. Toenmalig defensieminister Steven Vandeput (N-VA) ontkende categoriek dat er zelfs nog maar Belgische vliegtuigen in die omgeving waren geweest. Nog volgens de minister was het bewijsmateriaal ook allemaal vervalst.