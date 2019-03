Standard zet de toon voor Play-off 1: wondermooi doelpunt na twee keer achter het steunbeen

Als de doelpunten in Standard - Antwerp (3-1) de toon hebben gezet voor de rest van Play-off 1, dan wordt het de komende weken smullen geblazen. De mooiste goal van de avond kwam van Moussa Djenepo, die weergaloos afwerkte met een bal achter het steunbeen. Nadat even daarvoor middenvelder Marin tegenstrever Van Damme in de wind had gezet met een beweging achter het steunbeen. Genieten voor de fans op Sclessin.