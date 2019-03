Belgische topclubs openen jacht op Moeskroen-keeper Butez

Doelman Jean Butez (23) is hot. De Fransman maakt indruk bij Moeskroen en speelde zich zo in de kijker bij enkele Belgische topclubs. Zo volgen Standard en Anderlecht hem, maar omdat Butez nog voor 50% toebehoort aan zijn ex-club Lille, zal hij niet zo goedkoop zijn.

Moeskroen pakte na Nieuwjaar 23 op 27 en is één van de favorieten in Play-off 2. Dat hebben Les Hurlus ook te danken aan Jean Butez. Hun atletische keeper van 1.88 meter pakte punten en hield in 24 matchen toch 8 keer de nul. In januari toonde AA Gent al interesse voor ze voor Kaminski kozen, maar nu zijn er ook gegadigden uit Frankrijk en Duitsland én lonken Standard en Anderlecht. “Het voelt alsof ik bij Moeskroen aan mijn plafond zit”, vertelde Butez gisteren ook aan RTBF. “Ik denk niet dat het pretentieus is als ik zeg dat ik op een hoger niveau wil spelen en misschien moet Moeskroen wel enkele spelers verkopen gezien hun financiële situatie. Het kan dus dat ik vertrek.”

Butez wil volgend jaar wel ergens eerste keeper zijn. Hij past voor een rol als doublure, terwijl Standard en Anderlecht met Guillermo Ochoa en Thomas Didillon toch elk al een sterke keeper hebben? Maar Ochoa is in juni einde contract in Luik. De Rouches zullen wel de optie lichten waardoor de Mexicaan nog één jaar langer vastligt, maar een verkoop valt niet uit te sluiten. En bij Anderlecht geniet Thomas Didillon na zijn sterke seizoen belangstelling van enkele clubs uit grote buitenlandse competities. De keeper ligt wel nog tot 2023 vast in het Astridpark, maar omdat hij zowat de regelmatigste Brusselaar was dit jaar kan Didillon paars-wit mogelijk een grote transfersom opleveren.

Serieuze transfersom

En toch zal het niet zo simpel zijn om Jean Butez los te weken bij Moeskroen. De doelman heeft op Le Canonnier een contract tot 2021, maar blijkbaar zitten nog 50 procent van zijn transferrechten bij het Franse Lille, zijn opleidingsclub. De Henegouwers zullen de transferprijs dus moeten delen met de Fransen waardoor ze wel een serieuze som zullen eisen.

Butez wacht echter geduldig af. Er loopt tegen Moeskroen nog een onderzoek wegens valsheid in geschrifte en mogelijk krijgt de club geen licentie. Als Les Hurlus dan degraderen kan Butez misschien toch voor een prijsje weg.