Hacker kan Nederland onder water zetten

Een ethische hacker die in opdracht van de Nederlandse Rekenkamer werkte, kon onopgemerkt de controlekamer van een meetstation binnendringen. Daar kon hij met gegevens sjoemelen waardoor bijvoorbeeld de “verkeerde” sluizen zouden opengaan waarna grote delen van Nederland onder water zouden komen te staan. De Rekenkamer liet ook iemand succesvol fysiek inbreken bij een controlekamer en concludeert in een rapport dat de Deltawerken, het systeem dat Nederland beschermt tegen hoogwater, onvoldoende beveiligd is. De autoriteit meent dat de overheid hoog spel speelt. “Bij het keren en beheren van water staat de veiligheid van Nederland op het spel. In de strijd met het water kan het gaan om leven of dood”, zegt een woordvoerder in De Volkskrant. (agg)