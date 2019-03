Romazigeuners slachtoffer van nepnieuws

In Parijs moeten acht Fransen voor de rechter verschijnen nadat ze enkele Romazigeuners hadden aangevallen. Dat gebeurde na hardnekkige geruchten dat Romazigeuners in de Parijse regio kinderen ontvoeren om hun organen te verkopen. Berichten over kinderkidnapping op Twitter, Facebook en Snapchat, die zo massaal worden gedeeld dat meer en meer mensen ze beginnen te geloven, leidden in de nacht van dinsdag op woensdag nog tot een ‘jacht’ op Romazigeuners. Daarbij moest de politie tussenbeide komen. Meer en meer burgemeesters veroordelen “de paranoia gekruid met een nauwelijks verholen racisme” en roepen hun inwoners op tot kalmte. Zij benadrukken dat er bij politie en parket geen specifieke gevallen van kinderontvoering gemeld werden en dat het dus om nepnieuws gaat. (krs)