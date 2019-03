Geen muur? Dan sluit de grens

“Als Mexico niet onmiddellijk alle illegale immigratie naar de Verenigde Staten via onze zuidelijke grens stopt, zal ik volgende week de grens sluiten, of grote delen ervan. Het zou voor Mexico zo gemakkelijk zijn, maar ze doen niet anders dan geld aannemen en “praten”. Trouwens, we verliezen zo veel geld aan hen, zeker als je drugstrafiek meetelt, dat het sluiten van de grens een goede zaak zou zijn!”

Die boodschap stuurde president Donald Trump vrijdag de wereld in via Twitter. Donderdag had hij al eens gedreigd om de grens met Mexico te sluiten en scherp uitgehaald naar de Mexicaanse regering. President Andrés Manuel López Obrador reageerde toen begripvol. “Het is legitiem dat ze het oneens zijn en deze klachten uiten”, klonk het. “We zullen helpen waar we kunnen. Wij willen geen ruzie met de Amerikaanse regering.”

Enkel economische schade

Trump had de voorbije maanden al verschillende keren gedreigd met de sluiting van de grens, zonder het echt te menen. Maar nu plakt hij voor het eerst een concrete timing op zijn dreigement. Al mist hij ook nu nog de voeling met de realiteit. De sluiting van de officiële, legale grenzen zal de illegale migratie niet tegengaan, maar wel economische impact hebben – er wordt voor 1,5 miljard dollar per dag gehandeld tussen de VS en Mexico. Het enige voordeel zou kunnen zijn dat er meer grenspersoneel ingezet kan worden voor het afhandelen van dossiers rond illegale migratie.

Trump had al in de verkiezingscampagne van 2016 een muur beloofd om de illegale migratie, drugssmokkel en mensenhandel te beteugelen. Medio februari had hij de noodtoestand uitgeroepen aan de grens met Mexico om zonder goedkeuring van het Congres de bouw van een muur te kunnen financieren.

400.000 illegalen per jaar

De Amerikaanse regering strijdt al sinds de jaren negentig tegen drugssmokkel en illegale migratie. Bush senior begon met een fysieke barrière, Clinton en Bush junior zetten die aanpak voort. Het hek dekt nu iets minder dan de helft van de grens af. Elk jaar houdt de grenspolitie ongeveer 400.000 mensen tegen, veel minder dan de ruim 1 miljoen in 2000.