Heeft Galapagos een wonderpil tegen reuma in handen?

Het mislukt vaker dan het lukt, een gloednieuw revolutionair medicijn ontwikkelen. Maar biotechbedrijf Galapagos, dat al veertien jaar werkt aan filgotinib, een pil tegen reuma, lijkt er nu toch in geslaagd. Na drie succesvolle studies, waaraan 3.452 patiënten deelnamen, lijkt niets een erkenning door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA nog in de weg te staan. Als alles volgens plan verloopt, kan Galapagos in 2020 met de verkoop starten.

Voor wie is het medicijn bedoeld?

In de VS en Europa zouden liefst 2,9 miljoen mensen lijden aan reuma, een chronische ontstekingsziekte die de gewrichten aantast. Volgens de studies is filgotinib effectief bij alle patiënten, zowel bij wie nog geen eerdere behandeling heeft ondergaan als bij patiënten die al verschillende geneesmiddelen hebben gebruikt.

Volgens reumatoloog Rene Westhovens (KU Leuven) richt Galapagos zich vooral op de groep patiënten die al langer aan reuma lijdt. “De standaardbehandeling gebeurt met het goedkope medicijn methotrexaat. De combinatie met filgotinib levert goede resultaten op. Maar je moet wel opletten dat je patiënten niet gaat overbehandelen met een duur medicijn.”

Filgotinib zal gebruikt worden als methotrexaat niet of onvoldoende werkt. Dat is het geval bij ongeveer de helft van de patiënten. Nu schakelen zij vooral over op biologische medicijnen als Humira, Enbrel en Remicade. Maar volgens Westhovens, die meewerkte aan de experimenten van Galapagos, heeft filgotinib op die medicijnen méér dan een streepje voor.

Waarom is filgotinib zo veelbelovend?

Filgotinib is een zogeheten ‘JAK’-medicijn. Het is een pilletje dat bepaalde enzymen – de Janus-kinassen – afremt, waardoor de ontstekingen aan de gewrichten afnemen. Het middel werkt anders dan de ‘biologicals’. Biologische medicijnen moeten namelijk regelmatig ingespoten worden en verliezen, in tegenstelling tot filgotinib, gaandeweg hun effectiviteit. Patiënten moeten dus om de zoveel jaar overstappen op een ander middel.

Studies tonen volgens Galapagos aan dat filgotinib minstens even goed werkt als die biologische medicijnen en bovendien veiliger is. Toch is het niet het eerste middel in zijn soort. Er zijn al twee JAK-medicijnen op de markt en later dit jaar komt daar nog een derde bij. “Maar iedere nieuwe optie is een goede zaak”, zegt reumatoloog Dirk Elewaut (UGent). “Galapagos kan mooie en overtuigende resultaten voorleggen. Of het ook beter is dan de andere medicijnen in zijn klasse, kunnen we nu nog niet zeggen.” Qua kostprijs zijn de pilletjes volgens de reumatoloog vergelijkbaar met biologische geneesmiddelen.

Het Mechelse bedrijf gelooft wél dat zijn medicijn beter is dan wat nu op de markt is. “We hebben een streepje voor op andere producten”, zegt Sofie Van Gijsel van Galapagos. De Amerikaanse waakhond wees bij de al bestaande middelen op enkele nefaste bijwerkingen, gaande van een verhoogde kans op herpes tot trombose. Van Gijsel maakt zich sterk dat filgotinib “een veiliger product is”.

De heilige graal die de ziekte geneest, is het pilletje evenwel niet. “Het is de hoop van iedere reumatoloog om ooit een tijdelijke in plaats van een chronische behandeling te kunnen opstarten”, zegt Elewaut. “Er zijn al initiatieven die streven naar genezing, maar daar zijn we nog lang niet.”

Hoe belangrijk is dit voor Galapagos?

Het ziet er sterk naar uit dat Galapagos een blockbuster van een medicijn in handen heeft. De beurskoers schoot vrijdag omhoog nadat aandeelhouders hadden gehoord dat het veelbelovende medicijn de klinische testen heeft doorstaan. Voor Galapagos-CEO Onno van de Stolpe is het positieve testresultaat de kroon op jarenlang hard werk met veel tegenslagen. “Het was een lange en opwindende reis”, aldus Van de Stolpe in een mededeling.

Het middel zal volgens analisten de miljarden doen binnenstromen bij het bedrijf. En dat nakende succes is ook de concurrenten niet ontgaan. Zakenkrant De Tijd schrijft dat het Amerikaanse Gilead, nu voor 12,4 procent aandeelhouder, een overnamebod zou overwegen. Al kan dat op weinig bijstand rekenen bij het management van Galapagos. “We zijn nu vier miljard euro waard. Ik wil daar nog een nulletje bij. Pas dan is er niemand die ons nog zomaar kan overkopen”, vertelde CEO Van de Stolpe daarover in onze krant.