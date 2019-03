Overheid vraag Fransen om minder wijn te drinken

“Een dag zonder wijn is als een dag zonder zon”, zeggen ze in Frankrijk, het wijnland bij uitstek. Maar nu roept de Société Française d’Alcoologie (SFA) – een overheidsorgaan dat alcoholverslaving moet tegengaan – de Fransen op om nog “hooguit twee glazen wijn per dag” te drinken en “niet alle dagen”. “Eens men de grens van tien glazen wijn per week overschrijdt, stijgt de mortaliteit ontegensprekelijk en zelfs exponentieel”, zegt professor Michaël Naassila van de SFA, die met een grote preventiecampagne is gestart. Geen overbodige luxe, zo blijkt, want een kwart van alle Fransen van 18 tot 75 jaar drinkt nu (veel) meer dan tien glazen wijn per week: “Mannen (33%) meer dan vrouwen (14%), terwijl jongeren intenser drinken dan ouderen, die met grotere regelmaat drinken.” In Frankrijk is alcohol een van de belangrijkste redenen voor hospitalisatie en na roken de belangrijkste oorzaak van overlijden door kanker. Volgens SFA sterven bij onze zuiderburen jaarlijks 41.000 mensen aan de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. (krs)