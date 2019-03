Alin Stoica hard voor bestuur van Anderlecht: “In mijn tijd hadden de fans dit nooit gepikt”

Twintig jaar geleden, op 9 mei 1999 om precies te zijn, speelde Anderlecht zijn meest memorabele uitwedstrijd op Genkse grond. In het Thyl Gheyselinckstadion klopte het RSCA van Jean Dockx de kampioenenploeg van Aimé Anthuenis met zware 2-5-cijfers. Een van de absolute uitblinkers van die middag was Alin Stoica (39). Het voormalige troetelkind van het Astridpark was deze week in België en laat zijn kritische licht schijnen over het ‘nieuwe’ Anderlecht.