Custovic blijft coach bij Waasland-Beveren

Het hing al een tijdje in de lucht, maar gisteren heeft Waasland-Beveren de optie in het contract van trainer Adnan Custovic (40) gelicht. De Bosniër blijft zo ook volgend seizoen aan het roer. Het bestuur is tevreden over het geleverde werk en de behaalde resultaten onder Custovic en zijn technische staf. De opvolger van de ontslagen Yannick Ferrera verzekerde uiteindelijk het behoud in eerste klasse. Custovic begint volgend jaar voor het eerst als hoofdtrainer aan een seizoen.