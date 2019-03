Club Brugge stelt ethische code op

Club Brugge blijft bouwen aan de uitbreiding van de club. In die optiek heeft de club een ethische code opgesteld waarin de krijtlijnen worden getekend van het DNA van de club. “Niet zomaar een PR-stunt maar heel diepgaand en professioneel”, zegt Bob Madou, chief commercial officer bij Club Brugge.

De kernwaarden van de club zoals verbondenheid, authenticiteit, groots in eenvoud, trouw, passie, sociale bewogenheid , verdraagzaamheid, openheid en eerlijkheid, integriteit en respect, sportiviteit worden daarin beschreven. “Club Brugge gaat er werk van maken om die kernwaarden in alle geleding van de club te bewaken”, aldus Madou. Club Brugge wil vermijden dat de club nog in een slecht daglicht komt te staan. Dat gebeurde dit seizoen toen een filmpje met antisemitische liedjes op internet opdook. De regerende landskampioen is de eerste club in België die met zoveel onderzoek – de hulp van professor in de filosofie, medische filosofie en ethiek Carl Devisch werd ingeroepen - zo’n code opstelde.

Club Brugge lanceert voor PO1 ook een nieuwe app en neemt een nieuwe geluidsinstallatie in gebruik.