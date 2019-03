Flamboyante oud-korpschef van Antwerpen kritisch voor De Wever en keihard voor Patrick Janssens: “Nog nooit zo’n corrupte politicus ontmoet”

Antwerpen - Luc Lamine (62), de flamboyante oud-korpschef van Antwerpen, heeft geen goed woord over voor het politiebeleid van ‘t Stad. Daarbij moet voornamelijk gewezen SP.A-burgemeester Patrick Janssens het ontgelden. “Hij is de oorzaak van alle ellende.” Maar ook huidig burgervader Bart De Wever (N-VA) komt er niet ongeschonden vanaf.

“De organisatie van de politie moet anders”, zegt Luc Lamine in De Morgen. De voormalig korpschef van Antwerpen ziet dat het niet de goede kant opgaat met de drugsoorlog in de stad . “Het gaat escaleren en blijft escaleren”, klinkt het.

Corrupt

De “oorzaak van alle ellende” is volgens Lamine oud-burgemeester Patrick Janssens. “Hij heeft de gemeenschapsgerichte politiezone afgeschaft, en dat is het begin van alle kwaad.” De gewezen korpschef is keihard voor zijn toenmalige baas. “Ik heb nog nooit zo’n corrupte politicus ontmoet als Patrick Janssens. Met hem zal ik nooit kunnen samenwerken, die doet enkel aan ‘eigen belang eerst’.”

Lamine stelt verder dat het ooit uit de hand liep tussen hem en Janssens. “In een zaaltje op ‘t Schoon verdiep ben ik agressief tegen hem geweest en daarna ben ik vertrokken. Of ik hem geslagen heb? Ik weet het niet meer, maar het zou kunnen.”

Niet de beste raadgevers

Over huidig Antwerps burgmeester Bart De Wever heeft Lamine betere dingen te zeggen. “Die man is superintelligent.” Toch scheelt er iets aan het entourage van de N-VA-kopman, meent Lamine. “Hij heeft bij wijze van spreken 87 petten op. Vroeg of laat moet het daarbinnen eens clashen. Laten we ervan uitgaan dat hij niet over alle informatie beschikt en dat hij niet de beste raadgevers heeft.”