Een Boeing 747 van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Kalitta Air kwam vrijdagavond in de problemen na het opstijgen vanaf de luchthaven van Zaventem. Inwoners van verschillende gemeenten spreken van luide knallen en een steekvlam bij één van de motoren. Uiteindelijk moest het toestel uitwijken naar Leipzig voor een noodlanding.

Het toestel van Kalitta Air steeg vrijdagavond om 21.35 uur op in Brussel. Enkele minuten later kreeg het vrachtvliegtuig, dat pakketten vervoerde voor DHL, een motorprobleem. Daarop werd het vliegtuig naar de Noordzee begeleid waar het enkele keren rondcirkelde, mogelijk om de nodige hoeveelheid brandstof te lozen om onder het maximale landingsgewicht te komen, meldt Flightlevel.

Na ongeveer een half uur zette de piloot koers naar de luchthaven Leipzig/Halle in Duitsland via ons land. Vlak voor middernacht maakte het toestel daar een noodlanding.

(Lees verder onder de foto)

Foto: Flightradar24

Steekvlam

Inwoners van verschillende gemeenten, waaronder Merchtem, Opwijk en Baardegem, lieten weten vrijdagavond een zestal luide knallen te hebben gehoord. Een aantal personen zag op dat moment een vliegtuig overvliegen. Volgens hen waren er vlammen te zien aan een motor van het toestel, meldt Het Laatste Nieuws.

bekijk ook

Vliegtuig moet rechtsomkeer maken, omdat mama haar baby vergeet in vertrekhal: “Ze weigert verder te vliegen”

Piloten beleven spannende momenten tijdens landing door hevige rukwinden

Gebroken benen, snijwonden en blauwe plekken: 29 gewonden door turbulentie in passagiersvliegtuig in VS