Politie opent vuur op auto tijdens klopjacht op Antwerpse ring

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft vrijdagavond een klopjacht gehouden op enkele personen die met hun wagen in Nederland voor de autoriteiten gevlucht waren. Tijdens de achtervolging op de Antwerpse Ring schoten agenten verschillende keren op de auto. Uiteindelijk konden twee personen worden opgepakt.

De Antwerpse Ring was vrijdagavond het toneel van een spectaculaire politieachtervolging. De lokale politie hield er een klopjacht op de inzittenden van auto die in Nederland voor de politie was gevlucht. Ze raakten tot in Borgerhout op de Antwerpse Ring, waar agenten enkele schoten losten op het voertuig.

De auto stopte vervolgens, waarna de inzittenden te vluchtten. Uiteindelijk konden twee personen in de boeien worden geslagen, meldt VRT NWS. Het is niet duidelijk of dat alle inzittenden waren.