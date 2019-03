Vier mannen uit wagen geslingerd bij zwaar ongeval in Oostkamp: twee inzittenden kritiek

Oostkamp - Bij een zwaar ongeval de autosnelweg E40 in Oostkamp zijn zaterdagochtend vier mannen uit een wagen geslingerd. Twee van hen vechten voor hun leven.

Het ongeval gebeurde in de richting van Oostende. Vermoedelijk werd de Renault aangereden door een andere wagen waardoor die van de weg afraakte en over de kop ging. De wagen scheerde langs een boom en kwam op zijn dak in een gracht tot stilstand.

De inzittenden, vier Franse mannen, werden uit het voertuig geslingerd. Vermoedelijk droegen zij geen gordel. Twee slachtoffers werden in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de twee anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De rechterrijstrook was een hele tijd versperd maar door het vroege uur zorgde het ongeval niet voor grote verkeershinder.