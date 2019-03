Bizarre diefstal: man steelt python in dierenwinkel… door die in zijn broek te verstoppen

Een heel bizarre diefstal in de Amerikaanse staat Michigan. Daar kon een man vorige week een python stelen door het reptiel in zijn broek te verstoppen. Bewakingscamera’s in de dierenwinkel brachten de diefstal in beeld, maar voorlopig is de dader nog steeds spoorloos. Via Facebook hoopt het personeel alvast dat kijkers hem alsnog kunnen ontmaskeren.