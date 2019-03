ANALYSE. Laatste weken voor Leko, ook voor vier andere trainers wordt Play-off 1 allesbepalend voor hun toekomst

Dit wordt de Play-off 1 van de coaches. Bij Club Brugge, Anderlecht en Genk wordt er openlijk gesproken over de toekomst van hun trainers Ivan Leko, Fred Rutten en Philippe Clement. Maar ook bij Antwerp en zelfs bij Gent zou er volgend jaar iemand anders in de dug-out kunnen zitten. Het woord is aan de toptrainers.