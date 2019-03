Gewapende overvaller bedreigt bediende postkantoor Laarne en vlucht met buit

Kalken - In het Oost-Vlaamse Laarne is een gewapende overvaller zaterdagochtend aan de haal gegaan met een vooralsnog onbekende buit uit een postkantoor. De dader bedreigde een bediende met een vuurwapen en vluchtte weg.

De overval vond plaats tijdens het openen van het postkantoor aan de Molenstraat, tussen 09.00 en 09.30 uur. De dader bedreigde een bediende met een pistool. De overvaller vluchtte weg met een nog onbekende buit.

Bij het incident zouden nog andere daders betrokken zijn, onder meer in een vluchtauto. De politie is een onderzoek gestart.

De bediende raakte bij het incident gewond aan een pols en is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Drie weken geleden vond er nog een inbraak plaats in de bank. Het kantoor blijft voor de rest van de dag gesloten.

Foto: jvw