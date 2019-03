Bestuurder heeft buik vol van middenvakrijder op E19 en pakt uit met gevaarlijke manoeuvres

Een bestuurder van een bestelwagen heeft woensdag flink wat risico’s genomen op de E19 richting Brussel. Tussen Zemst en Vilvoorde trachtte de automobilist een middenvakrijder via de rechterrijstrook in te halen, maar dat ging niet zonder problemen. Nadat hij eerst niet voldoende ruimte kreeg om in te halen, deed hij even verderop een tweede gevaarlijke poging. “Weer een bestuurder die bereid is om anderen dood te rijden om zelf enkele minuten tijd te winnen”, aldus de maker van de dashcambeelden. Ook iets gefilmd op de weg? Mail je beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.