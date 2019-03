Gefrustreerde buurman voorkomt zonder het te weten nieuwe bankroof via tunnel

Het Belfiusfiliaal in de Sint-Juliaanskerklaan in Oudergem. Foto: Google Street View

Oudergem - Criminelen hadden het vorige week gemunt op een filiaal van Belfius in Oudergem (Brussel). Ze waren goed op weg om de bank binnen te geraken met de hulp van een drilboor. De roof werd echter voorkomen door een nietsvermoedende buurman.

De overvallers probeerden de bank in de Sint-Juliaanskerklaan binnen te komen via de woning ernaast. In het huis vinden al bijna een jaar renovatiewerken plaats. “Al negen maanden wordt er van maandag tot vrijdag gewerkt”, stelt de buur die de roof onbewust voorkwam in La Capitale. “Wij zijn het beu. De muren van ons huis zijn gebarsten en soms kunnen we niet met elkaar praten door het lawaai.”

Toen de werken ook zondagochtend werden voortgezet, vond de man het mooi geweest en ging verhaal halen. “Ik riep dat het verboden was op zondag te werken en vroeg hen de deur te openen. ‘Ja, meneer’, zei iemand met een Pools accent en het lawaai stopte meteen.”

Gat

De deur bleef echter potdicht en dus contacteerde de man de politie. Tien minuten later kwamen agenten ter plaatse. Door de verbouwingswerken konden de agenten de woning eenvoudig betreden via de achterkant van het pand. Daar troffen ze graafwerken en een beginnende tunnel naar de bank aan. In de muur was een gat geboord van 35 centimeter diep. De overvallers hadden inmiddels al de benen genomen.