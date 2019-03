Het is een vraag die wellicht al veel bestuurders zichzelf eens hebben gesteld: hoeveel likeurpralines mag je eigenlijk eten vooraleer je positief blaast in het verkeer? Onze journalist deed de test. In totaal werkte hij uiteindelijk tien likeurpralines naar binnen, om vervolgens naar de alcoholmeter te grijpen. De resultaten daarvan zie je in bovenstaande video.