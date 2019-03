Dit elftal van sterkhouders uit Play-off 2 maakt het elke PO1-ploeg lastig

Ok, het klinkt wel heel onbetamelijk. Maar deze toppers spelen dus komende weken wel in de donkere stallen van PO2. We selecteerden een heel elftal uit alle clubs in PO2 en wat vindt u zelf: dit team kan elke ploeg in PO1 aan, toch? En dan vielen nog namen als Steppe, Avenatti, Noubissi…. net naast de selectie. Oh ja, de coach: Bernd Storck. Of toch Marc Brys?