Zo beleefde onze vrouw de E3 BinckBank Classic als VIP: “Hier kan ik snel gewend aan worden”

Puur genieten was het voor Ine Beyen tijdens de E3 BinckBank Classic. Vrijdag werd ze door de organisatie uitgenodigd om de ultieme VIP-ervaring te beleven, en dat ging uiteraard gepaard met de nodige verwennerij. Ze werd vervoerd naar de mooiste plekjes van het parcours, nam een kijkje achter de schermen en mocht uiteraard ook rekenen op veel lekker eten en drinken. “Maar eerlijk is eerlijk, ik hou nog net iets meer van rondcrossen met de kinderen en de frigobox, met een lauw watertje”, concludeerde ze. Een overzicht van een zonovergoten koersdag in de Vlaamse Ardennen.