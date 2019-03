Drie nederlagen op rij maar Britse premier May wil haar Brexit-deal nóg een keer in stemming brengen: “Het gaat de goede kant op”

Op de dag dat de Brexit aanvankelijk in werking zou treden werd er in het Britse parlement nog maar eens gestemd over de deal die premier May onderhandelde met de Europese Unie. Voor de derde keer werd het voorstel verworpen. May weet echter van geen ophouden en zou haar deal voor een vierde keer in stemming willen laten brengen.

“Dit is de laatste kans om de Brexit waar te maken”, sprak May vrijdag in het debat voorafgaand aan de derde stemming over de door haar onderhandelde Brexit-deal. Het mocht niet baten: opnieuw werd het voorstel door het Lagerhuis weggestemd. De symboliek van de dag mocht niet baten. In de oorspronkelijke planning zou het Verenigd Koninkrijk op 29 maart uit de EU stappen. Nu zal dat in principe op 12 april gebeuren. Zonder afspraken. Tenzij de Britse regering het eens wordt over nieuwe plannen en de unie vraagt om uitstel.

Volgens The Guardian is May echter iets anders van plan. Namelijk hetgeen ze al drie keer eerder deed: de premier zou haar deal nogmaals in stemming willen brengen. Bronnen van de Britse krant stellen dat May hoop heeft dat het Lagerhuis nu wél instemt.

Een ezel die zich voor de vierde keer aan dezelfde steen stoot? Wellicht, maar het verschil in voor- en tegenstemmers is met iedere stemming geslonken: van 230 in januari, naar 149 eerder deze maand en 58 op vrijdag. “Het gaat tenminste de goede kant op”, aldus een regeringswoordvoerder.

Foto: AFP

Tactisch afwachten

Maandag wordt er in het parlement eerst voor een tweede keer gestemd over de alternatieven. Woensdag werden alle acht de opties nog resoluut weggestemd. Mogelijk vindt één van de alternatieven, zoals een nieuwe referendum of een zachtere Brexit, nu wel genoeg draagvlak. May zou dan haar deal naast het alternatief willen leggen in de hoop dat de Brexiteers (de voorstanders van de internationale echtscheiding) haar voorstel verkiezen.

Mocht er na volgende week nog altijd geen meerderheid bestaan voor één van de scenario’s, dan zou May volgens de Britse media pleiten voor nieuwe verkiezingen. Tijdens de campagne zou oppositiepartij Labour dan weggezet worden als saboteurs van de Brexit.