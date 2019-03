Poema’s vallen kleuter (4) aan in dorpscentrum: boswachters schieten de jonge dieren dood

Een vierjarig jongetje is vrijdagnamiddag zwaargewond geraakt tijdens een aanval van poema’s bij het Canadese Lake Cowichan. De wilde dieren zouden zijn arm verscheurd hebben in het centrum van het dorp. De plaatselijke autoriteiten laten weten dat het ook voor de roofdieren niet goed is afgelopen.

De kleuter was samen met zijn ouders aan het spelen bij het plaatselijke meer, toen er plots verschillende poema’s op hem af kwamen gerend. “Er waren zeker twee roofdieren, mogelijk drie”, bevestigt burgemeester Rod Peters aan de lokale krant de Cowichan Valley Citizen. “Ze konden gelukkig enkel zijn arm grijpen en verscheuren, maar verder bleef hij ongeveer gespaard.” Het leven van de kleuter is niet in gevaar en hij is overgebracht naar het ziekenhuis van Vancouver.

Voor de roofdieren liep het minder goed af. Enkele boswachters kwamen ter plaatse en schoten twee kleine poema’s neer. De natuurexperts gingen nog op zoek naar andere dieren in de regio, omdat ze verwachten dat de jonge dieren met hun ouders op pad waren. “Ook zij zullen worden geneutraliseerd”, klinkt het.